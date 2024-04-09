Microsoft готовится выпустить ноутбуки мощнее MacBook Air M3

Внутри компании Microsoft считают, что готовящиеся к выходу ноутбуки с ARM-процессорами Qualcomm будут производительнее по многим параметрам, чем MacBook Air с чипом Apple M3. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники.

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Microsoft считает, что ноутбуки на базе мобильного чипа Qualcomm Snapdragon X Elite не только сравняются, но и превзойдут ноутбуки Apple, особенно в задачах, требующих высокой производительности CPU и нейронных вычислений, а также в эмуляции приложений, где они должны показать более высокую эффективность, чем при использовании Rosetta 2 на MacBook.

Новые модели Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, оснащенные процессорами Qualcomm, Microsoft позиционирует как устройства нового поколения, интегрированные с помощником Copilot, предоставляющим доступ к ИИ-функциям Windows.

Согласно предыдущим утечкам, Snapdragon X Elite пока продемонстрировал превосходство лишь над чипами Apple M2 и Intel Core Ultra 7 в некоторых тестах.

Подробная информация о первых ноутбуках с новым процессором появится 20 мая — в день презентации Microsoft. Позднее с чипами Qualcomm начнут выпускаться и другие ноутбуки, в том числе от Samsung.