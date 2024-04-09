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Новых комет во время затмения Солнца не обнаружили

Исследователи не обнаружили новых комет и других объектов во время затмения Солнца 8 апреля. Открытия не прогнозировались, сказал ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

Новых комет во время затмения Солнца не обнаружили
© globallookpress.com

В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке и с территории нескольких островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдалось солнечное затмение. Момент, когда Луна закрыла собой Солнце, традиционно используется учеными для наблюдения за планетами и поиска новых объектов.

"Я особо не ждал научных открытий. Комет новых не нашли. Просто красивое зрелище", - сказал Еленин ТАСС.
Наука и техника
Леонид Еленин
РАН
Москва
Солнечное затмение