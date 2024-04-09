Новых комет во время затмения Солнца не обнаружили

Исследователи не обнаружили новых комет и других объектов во время затмения Солнца 8 апреля. Открытия не прогнозировались, сказал ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке и с территории нескольких островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдалось солнечное затмение. Момент, когда Луна закрыла собой Солнце, традиционно используется учеными для наблюдения за планетами и поиска новых объектов.