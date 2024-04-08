Во Франции обнаружена древняя структура неизвестного назначения

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP) при проведении раскопок коммуне Марлиан обнаружили крайне необычный доисторический памятник, предназначение которого пока установить не удалось.

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Как сообщается на сайте INRAP, место находки расположено примерно в 320 километрах к юго-востоку от Парижа и в 20 километрах к востоку от Дижона. Археологи обследовали участок, отведенный в долине реки Уш под расширение гравийного карьера.

Раскопки охватили общую площадь 60 000 квадратных метров и выявили ряд поселений, охватывающих период от неолита до раннего железного века. Наиболее интересным оказался доисторический памятник, который представляет собой три круга. Последний из них, возможно, не был завершен, поэтому он по своей форме напоминает подкову.

Как сообщают исследователи, в центре памятника располагалось круглое ограждение диаметром 11 метров. С юга к нему примыкало аналогичное круглое ограждение меньшего размера, а с севера - подковообразное ограждение диаметром 8 метров. В засыпке двух боковых ограждений были обнаружены следы гравия. По мнению экспертов, это указывает на наличие частокола.

В INRAP сообщили, что у найденной структуры нет известных аналогов. Ученые пока не знают, сколько ей лет и для чего она могла использоваться. Возраст памятник поможет определить радиоуглеродное датирование, которое еще проводится. Пока же археологи ориентируются на хронологию кремневых артефактов, обнаруженных рядом с необычной структурой. Их датирование указывает на то, что круги могли быть возведены в период неолита, который начался около 7000 года до нашей эры.

Кроме того, неподалеку от неизвестной структуры были обнаружены многочисленные артефакты возрастом около 4500 лет, в том числе семь кремневых наконечников стрел и кинжал из медного сплава. Также найдено захоронение, датируемое 1500-1300 годами до нашей эры, окруженное пятью круглыми оградами. В пределах самой большой ограды нашлись следы погребального костра, фрагменты керамики и янтарные бусы.