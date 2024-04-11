Как очистить корзину на Android

При удалении файла на Android он не сразу пропадает из памяти смартфона. Сначала мусор отправляется в папку корзины, и только потом система очищает его из памяти. Портал makeuseof.com рассказал, как очищать корзину на Android.

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Как очистить корзину через «Файлы»

На Google Pixel и других смартфонах, работающих на стандартной оболочке Android, за менеджмент файлов отвечает приложение «Файлы».

Откройте «Файлы».

Нажмите на значок в левой верхней части экрана.

После этого нажмите «Мусор».

Выберите файлы, которые вы хотите удалить.

Нажмите «Удалить» в правой нижней части экрана.

Как очистить корзину через «Мои файлы» на Samsung