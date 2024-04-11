Как очистить корзину на Android
При удалении файла на Android он не сразу пропадает из памяти смартфона. Сначала мусор отправляется в папку корзины, и только потом система очищает его из памяти. Портал makeuseof.com рассказал, как очищать корзину на Android.
Как очистить корзину через «Файлы»
На Google Pixel и других смартфонах, работающих на стандартной оболочке Android, за менеджмент файлов отвечает приложение «Файлы».
- Откройте «Файлы».
- Нажмите на значок в левой верхней части экрана.
- После этого нажмите «Мусор».
- Выберите файлы, которые вы хотите удалить.
- Нажмите «Удалить» в правой нижней части экрана.
Как очистить корзину через «Мои файлы» на Samsung
- Откройте «Мои файлы».
- Пролистайте первую страницу вниз и нажмите «Мусор».
- Нажмите на значок с тремя точками и выберите опцию «Очистить», чтобы удалить все файлы в корзине.
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