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Как очистить корзину на Android

При удалении файла на Android он не сразу пропадает из памяти смартфона. Сначала мусор отправляется в папку корзины, и только потом система очищает его из памяти. Портал makeuseof.com рассказал, как очищать корзину на Android.

Как очистить корзину на Android
© Unsplash

Как очистить корзину через «Файлы»

На Google Pixel и других смартфонах, работающих на стандартной оболочке Android, за менеджмент файлов отвечает приложение «Файлы».

  • Откройте «Файлы».
  • Нажмите на значок в левой верхней части экрана.
  • После этого нажмите «Мусор».
  • Выберите файлы, которые вы хотите удалить.
  • Нажмите «Удалить» в правой нижней части экрана.

Как очистить корзину через «Мои файлы» на Samsung

  • Откройте «Мои файлы».
  • Пролистайте первую страницу вниз и нажмите «Мусор».
  • Нажмите на значок с тремя точками и выберите опцию «Очистить», чтобы удалить все файлы в корзине.
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