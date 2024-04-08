Физики стали ближе к созданию ядерных часов

Физики сделали значительный шаг вперед на пути к созданию ядерных часов, впервые применив настольный лазер для стимуляции атомного ядра тория-229 до более высокого энергетического состояния. Как сообщает Центральная Служба Новостей, этот прогресс открывает двери к разработке первых в мире ядерных часов, основанных на внутренних процессах атомных ядер, предлагая потенциал для более простого изготовления и повышенной портативности по сравнению с современными атомными часами.

Ядерные часы обещают не только улучшения в точности измерения времени, но и новые возможности для тестирования фундаментальных физических теорий. В отличие от традиционных атомных часов, которые используют электронные переходы в атомах, ядерные часы будут опираться на переходы внутри самих атомных ядер.

Уникальность тория-229 в его особенно малом энергетическом переходе, доступном для лазерной активации, открывает путь к этой новой технологии. До последнего времени точный размер этого перехода оставался неизвестным, но исследования 2023 года значительно повысили точность его измерения.

Использование лазера для активации ядер тория-229 и наблюдение за испускаемым светом при их возврате к исходному состоянию позволило дополнительно уточнить энергию перехода, достигнув невероятной точности в 800 раз выше по сравнению с предыдущими измерениями. Этот экспериментальный успех делает ядерные часы более реальными, предвещая эру новых устройств для измерения времени с беспрецедентной точностью и потенциалом для применения в научных исследованиях.