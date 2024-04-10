В России создали учебный симулятор 30-кубитного квантового компьютера

Российские ученые создали и официально запустили образовательную платформу "Телеквант" для обучения квантовому программированию, в рамках которой учащиеся получат возможность отработать навыки квантового программирования на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud.

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Об этом в среду сообщила пресс-служба разработчика квантового ПО "КуБорд".

"Накопленные более чем за шесть лет активной работы знания мы формализовали в короткие и понятные видеоуроки, в каждый из которых интегрирована работа с эмулятором настоящего квантового компьютера. Теперь школьники, студенты и молодые специалисты могут знакомиться с азами квантовых вычислений в привычной для них среде "вКонтакте" или Telegram, без установки дополнительных приложений", - заявил генеральный директор "КуБорд" Алексей Федоров, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, интерфейс работы с эмулятором квантового компьютера реализован в виде простого диалога в чат-ботах Telegram или VK. Бот принимает на вход программный код на языке квантового программирования OpenQASM 2.0, проводит вычисления и возвращает пользователю ответ. Интеграция в мессенджеры позволяет знакомиться с особенностями квантового программирования, не приобретая дорогостоящее оборудование или специализированное программное обеспечение.

Данный обучающий проект доступен как государственным, так и частным образовательным организациям в рамках "Витрины цифрового РОСТа", платформы-агрегатора цифровых решений для российских вузов. Включение программного продукта в каталог цифровых технологий, решений и сервисов образовательного сектора призван уже в среднесрочной перспективе обеспечить поддержку государству и бизнесу. Как надеются исследователи, созданная ими платформа поможет решить проблему дефицита кадров в области квантовых вычислений.