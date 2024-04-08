Госкомиссия допустила ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион".

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Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Госкомиссия допустила ракету до пуска", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты с площадки намечен на 12:00 мск 9 апреля. Примерно через 12 минут после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени "Ангары".

Предстоящий старт станет первым пуском "Ангары" с Восточного - ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, легкая "Ангара-1.2" отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошел старт тяжелой "Ангары-А5". Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовало шесть ракет "Ангара" - три легких и три тяжелых.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используется экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который планируется заменить "Ангарой".