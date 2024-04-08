В Помпеях нашли «застывшую во времени» стройплощадку

Археологи обнаружили необычный объект, который в течение двух тысяч лет скрывался под слоем вулканической породы. Открытие сделали в Помпеях – городе, погибшем при извержении Везувия в 79 году нашей эры.

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Во время раскопок одного из домов ученые нашли строительную площадку, сохранившуюся в идеальном состоянии. На ней находились инструменты, плитка, кирпичи, вытесанные из туфа, и куски извести для замешивания древнеримского бетона.

Находка позволила ученым лучше понять, как жители империи строили жилые здания. Строительные технологии римлян вызывают большой интерес у современных исследователей, поскольку их здания отличаются прочностью и долговечностью – многие из них стоят и в наши дни.

Земляные работы проводились в районе IX, который раньше практически не был исследован. Дом, где находилась строительная площадка, мог принадлежать пекарю. Там сохранились остатки большой печи, а также натюрморты с изображением лепешек и бокалов вина.

В частично засыпанном атриуме археологи обнаружили груды строительных материалов, а в ларарии (домашнем святилище) остались глиняные сосуды, в которых замешивали штукатурку. Также удалось найти отвесы (свинцовые гирьки на веревочках для выравнивания вертикальных линий) и мотыги для перемешивания бетона.

Изучение находки помогло ученым лучше понять способ изготовления римского бетона. Для получения этого материала сухую известь и сухой песок (пуццолана) смешивали с горячей водой при очень высоких температурах. Так получался очень прочный, быстро застывающий и даже способный к самовосстановлению бетон, сообщает Science Alert.

«Повторное открытие этих строительных технологий, утраченных на протяжении стольких лет, также может привести к разработке инженерных инноваций в современном мире», – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что американская туристка стала жертвой «проклятия Помпеев». Она украла несколько артефактов из древнего города, после чего ее поразила череда несчастий.