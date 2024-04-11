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Как посмотреть буфер обмена на Android: инструкция

Как правило, мы почти сразу вставляем что-то скопированное на смартфоне. Но что делать, если вы хотите вставить в сообщение текст, скопированный пару часов назад? Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться буфером обмена клавиатуры на Android.

Как посмотреть буфер обмена на Android: инструкция
© Unsplash

Как проверить буфер обмена на Gboard

Gboard — стандартная клавиатура для большинства Android-устройств. Если на вашем смартфоне нет сторонней оболочки, вроде OneUI для платформы Galaxy, то вы наверняка пользуетесь этой клавиатурой.

  • Запустите любое приложение, где можно писать текст, чтобы на экране появилась клавиатура Gboard.
  • Нажмите на значок планшета. Если его нет, нажмите на значок меню, чтобы он появился.
  • После этого нажмите «Включить буфер обмена».
  • Теперь любой текст, который вы копируете, будет автоматически сохраняться в буфере обмена Gboard. Выберите блок текста в буфере, чтобы вставить его в сообщение.

Как проверить буфер обмена на Samsung Keyboard

  • Samsung Keyboard — стандартная клавиатура для смартфонов Samsung. Если вы не устанавливали на смартфон никакие сторонние клавиатуры, то следуйте инструкции ниже.
  • Запустите любое приложение, где можно писать текст, чтобы на экране появилась клавиатура Samsung Keyboard.
  • Нажмите на значок планшета. Если его нет, нажмите на значок с тремя точками, чтобы открыть опции.
  • Найдите в опциях значок планшета и перетащите его на панель инструментов клавиатуры для быстрого доступа.
  • Нажмите на значок планшета, чтобы открыть буфер обмена. Скопированные данные можно закрепить или отправить в корзину нажатием на соответствующие иконки.
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