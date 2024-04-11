Как посмотреть буфер обмена на Android: инструкция
Как правило, мы почти сразу вставляем что-то скопированное на смартфоне. Но что делать, если вы хотите вставить в сообщение текст, скопированный пару часов назад? Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться буфером обмена клавиатуры на Android.
Как проверить буфер обмена на Gboard
Gboard — стандартная клавиатура для большинства Android-устройств. Если на вашем смартфоне нет сторонней оболочки, вроде OneUI для платформы Galaxy, то вы наверняка пользуетесь этой клавиатурой.
- Запустите любое приложение, где можно писать текст, чтобы на экране появилась клавиатура Gboard.
- Нажмите на значок планшета. Если его нет, нажмите на значок меню, чтобы он появился.
- После этого нажмите «Включить буфер обмена».
- Теперь любой текст, который вы копируете, будет автоматически сохраняться в буфере обмена Gboard. Выберите блок текста в буфере, чтобы вставить его в сообщение.
Как проверить буфер обмена на Samsung Keyboard
- Samsung Keyboard — стандартная клавиатура для смартфонов Samsung. Если вы не устанавливали на смартфон никакие сторонние клавиатуры, то следуйте инструкции ниже.
- Запустите любое приложение, где можно писать текст, чтобы на экране появилась клавиатура Samsung Keyboard.
- Нажмите на значок планшета. Если его нет, нажмите на значок с тремя точками, чтобы открыть опции.
- Найдите в опциях значок планшета и перетащите его на панель инструментов клавиатуры для быстрого доступа.
- Нажмите на значок планшета, чтобы открыть буфер обмена. Скопированные данные можно закрепить или отправить в корзину нажатием на соответствующие иконки.
Рамблер: главные новости