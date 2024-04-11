Как посмотреть буфер обмена на Android: инструкция

Как правило, мы почти сразу вставляем что-то скопированное на смартфоне. Но что делать, если вы хотите вставить в сообщение текст, скопированный пару часов назад? Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться буфером обмена клавиатуры на Android.

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Как проверить буфер обмена на Gboard

Gboard — стандартная клавиатура для большинства Android-устройств. Если на вашем смартфоне нет сторонней оболочки, вроде OneUI для платформы Galaxy, то вы наверняка пользуетесь этой клавиатурой.

Запустите любое приложение, где можно писать текст, чтобы на экране появилась клавиатура Gboard.

Нажмите на значок планшета. Если его нет, нажмите на значок меню, чтобы он появился.

После этого нажмите «Включить буфер обмена».

Теперь любой текст, который вы копируете, будет автоматически сохраняться в буфере обмена Gboard. Выберите блок текста в буфере, чтобы вставить его в сообщение.

Как проверить буфер обмена на Samsung Keyboard