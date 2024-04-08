Представлена «раскладушка» Vertu Ironflip на Snapdragon 8 Gen 2

Британский производитель телефонов элитного класса Vertu выпустил смартфон-раскладушку под названием Vertu Ironflip. Новинка создана в тандеме с ZTE, а за основу гаджета взят Nubia Flip. Однако Vertu Ironflip работает на базе более мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает зарядку на 65 Вт.

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Особенности

Корпус Vertu Ironflip выполнен из углеволокна и керамики, а также украшен телячьей и крокодиловой кожей.

Внешний экран и камера устройства покрыты сапфировым стеклом. Vertu Ironflip оснащён внутренним 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2790×1188 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 2200 нит. Также гаджет имеет внешний 1,43-дюймовый экран с разрешением 466×466 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

За производительность устройства отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памятью. Смартфон оснащён двойной основной камерой (50 + 2 Мп), селфи-камерой на 16 Мп и аккумулятором на 4310 мАч. Vertu Ironflip поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. В качестве ОС используется ОС Android 13.

Цвета и цена

Vertu Ironflip доступен в 11 модификациях. Версия с задней панелью из телячьей кожи доступна в пяти цветовых вариантах: оранжевом, чёрном, синем, коричневом и красном. Стоимость данной версии составляет $4500.

Стоимость модели, выполненной из кожи аллигатора, варьируется в зависимости от цвета. Цена чёрного, синего и коричневого цвета составляет $5900. Белый, розовый и красный варианты обойдутся в $7200. Также производитель выпустит модели из карбона, и с лакированными и эмалированными корпусами.