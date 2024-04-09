Чем хороши наушники с костной проводимостью

Если вам надоели обычные наушники, то пора подумать об альтернативе — наушниках с костной проводимостью. Портал makeuseof.com рассказал о том, чем они выгодно отличаются от обычных наушников и кому могут подойти.

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Звуки окружения

Несмотря на все достоинства шумоподавления, полная изоляция от звуков окружающего мира порой бывает опасна. Многие современные наушники предлагают режим «прозрачного» звука, позволяющий слышать окружение, но это не самый безопасный вариант. Наушники с костной проводимостью не заслоняют уши, благодаря чему человек прекрасно слышит, что происходит вокруг.

Повышенный комфорт (но не для всех)

Хотя обычные наушники предлагают разные размеры вкладышей для комфорта пользователя, некоторые люди не могут подобрать подходящий для себя размер. Наушники с костной проводимостью не требуют ничего вставлять в уши, благодаря чему они могут подойти этой категории пользователей. По крайней мере, при покупке новенькой пары наушников не придется думать о размере вкладышей.

Чистота и гигиеничность

Многие люди пользуются наушником во время физических занятий, и те, кто регулярно ходят в тренажерные залы, наверняка сталкивались с этой проблемой. А именно, тем самым треском, который появляется, когда в наушники попадает слишком много пота. Если вам надоело терпеть неполадки обычных наушников, возможно, есть смысл подумать об альтернативах с костной проводимостью. Они не боятся пота, да и в целом собирают гораздо меньше грязи.

Разумный ценник

Наконец, последний аргумент в пользу таких наушников — это цена. Они, как и обычные модели, продаются в самых разных моделях и комплектациях, так что подобрать вариант под тот или иной бюджет будет не трудно. Некоторые стоят дороже, некоторые — чуть дешевле, но вам в любом случае стоит ориентироваться на отзывы экспертов и обычных пользователей.