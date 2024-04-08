В РАН рассказали, когда ученые обнаружат жизнь на других планетах

В ближайшее десятилетие ученые могут получить свидетельства существования жизни на других планетах.

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Об этом сообщил директор Института космических исследований Российской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

— Поиск примитивной жизни на планетах Солнечной системы — здесь мы будем иметь результаты буквально в течение 5–10 лет, — рассказал эксперт в ходе пресс-конференции.

Петрукович отметил, что в 2030 году предстоит возврат грунта с Марса, который поможет получить информацию о примитивной, микробной жизни планеты. Ученый отметил, что существует еще «масса любопытных мест», где может существовать такая форма жизни. В качестве примера эксперт привел ледяные спутники Юпитера — туда уже запущена серия объектов для наблюдения; облака Венеры тоже являются подходящими для формирования примитивной жизни. Также в 2030-е годы аппараты отправятся туда и, если там есть какие-то органические элементы, они будут найдены.

Помимо поиска внеземной жизни, ученые занимаются поисками планет — копий Земли, экзопланет. Петрукович выразил уверенность в том, что в течение 5–10 лет будут обнаружены десятки планет, которые являются точными копиями Земли, заключил ученый на пресс-конференции.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что для колонизации Марса потребуется миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на планету он считает возможным за 20 лет. Кроме того, Маск указал, что цивилизация просуществует всего несколько сотен лет, если человечество не станет «межпланетным».