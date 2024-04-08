Канада инвестирует $1,7 млрд в развитие собственной отрасли ИИ

Канада вложит 2,4 млрд канадских долларов ($1,7 млрд) в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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"Пакет стоимостью 2,4 млрд [канадских долларов] из предстоящего бюджета на 2024 год выделен на обеспечение преимущества Канады в сфере ИИ", - следует из пресс-релиза.

Инвестиции будут направлены на финансирование мер по поддержке национальных отраслей экономики.

Основное внимание уделено созданию вычислительных мощностей и предоставлению к ним доступа канадским исследователям и технологическим стартапам, а также развитию использующих ИИ предприятий в сельскохозяйственных и социальных сферах. Дополнительно правительство намерено учредить Канадский институт безопасности ИИ и выделить бюджетные средства на обеспечение профессиональной переподготовки кадров, которые могут пострадать от развития искусственного интеллекта.