Турция подала заявку на участие в проекте международной лунной станции

Турция подала заявку для участия в проекте новой Международной научной лунной станции (МНЛС), который организовали Россия и Китай. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что в рамках проекта планируется участие не только РФ и КНР. По его словам, заявки поступили и от других государств, помимо Турции.

Ранее сообщалось, что Российская орбитальная станция (РОС), которая, как ожидается, проработает на околоземной орбите 50 лет, может сменить за этот период три поколения модулей. По информации Ракетно-космической корпорации "Энергия", принципы, закладываемые при создании РОС, позволяют не ограничивать срок существования станции за счет возможности замены старых модулей на новые. Замену будут производить или по истечении срока их службы, или при моральном устаревании оборудования и необходимости совершенствования технического оснащения, или при внештатных ситуациях.