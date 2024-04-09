От электронной книги до велотренажера: продукты, которые Apple никогда не выпустит

За свою историю Apple выпустила огромное множество разных продуктов, однако некоторые идеи так и не вышли за рамки прототипов. А о других компания, возможно, даже не задумывалась. Портал SlashGear составил список гаджетов, которые могли бы отлично смотреться в исполнении Apple.

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Читалка на электронных чернилах

На фоне iPad с их экранами высокого разрешения и яркими цветами обычная читалка может выглядеть сомнительно. Но представьте, каким удобным было бы устройство, сочетающее высокую автономность электронных книг и доступ к экосистеме Apple. Оно бы отлично дополнило сервис Apple Books, предложив пользователям платформы огромную коллекцию книг. К тому же, теоретическая электронная книга могла бы встроиться в линейку iPad в качестве самой бюджетной опции.

Велотренажер

За последние годы популярность электронных гаджетов для фитнеса возросла. В 2020 Apple представила сервис Apple Fitness+ — платформу, где пользователи могут тренироваться по специально разработанным видео. Логичным следующим шагом был бы оригинальный тренажер от Apple — например, фитнес-байк. Интеграция в экосистему Apple сделала бы его отличным тренажером, способным моментально синхронизировать данные о здоровье между iPhone и Apple Watch.

ТВ от Apple

Умные телевизоры постепенно становятся все более популярным выбором для домов благодаря различным приставкам, в том числе Apple TV. Многие операционные системы, на которых работают эти приставки, предустановлены на популярные модели телевизоров, но Apple tvOS — исключение. Почему бы Apple просто не выпустить собственный телевизор? Компания уже умеет производить отличные экраны, поэтому не сложно представить, какие функции она бы смогла встроить в ТВ.

Apple Pencil для iPhone

Стилус Apple Pencil, поступивший в продажу вместе с iPad Pro, стал незаменимым помощником для цифровых художников, дизайнеров и тех, кто предпочитает вести заметки от руки. Однако им нельзя пользоваться на iPhone — он попросту слишком большой. Почему бы тогда не адаптировать его для мобильных платформ? Samsung и другие фирмы выпускали стилусы для смартфонов в прошлом. Если верить слухам, в 2022 году Apple почти решила заняться производством уменьшенной версии Apple Pencil, но проект был отменен.

Механическая клавиатура

Да, Apple уже выпускала механические клавиатуры; Apple Extended Keyboard по факту была механической. Но стоит помнить о том, что она уже давно вышла из производства. Конечно, нынешняя Magic Keyboard гораздо лучше старой USB-клавиатуры от Apple, однако современная механическая клавиатура была бы на голову выше. Например, инженеры смогли бы встроить в нее сканер отпечатков пальцев для быстрого логина, или интегрировать тачбар наподобие того, что был на MacBook Pro.

Игровая консоль

Apple уже долгое время предпринимает попытки выйти на рынок видеоигр: не зря ведь Halo в свое время анонсировал Стив Джобс. И хотя на сегодняшний день присутствие компании в этом сегменте ограничено сервисом Apple Arcade, ей вполне по силам выпустить собственную платформу. Гипотетическая консоль может стать полностью цифровым вариантом приставки Apple TV, предназначенным для игр. Но на практике релиз такого устройства маловероятен — Apple больше фокусируется на других формах медиа.