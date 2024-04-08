Радужное сияние впервые увидели на планете вне Солнечной системы

Астрономы впервые обнаружили свидетельства метеорологического явления, известного как радужное сияние, на планете за пределами Солнечной системы. Экзопланета получила наименование WASP-76b.

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Явление представляет собой одно или несколько круглых колец, переливающихся цветами радуги. На Земле оно возникает при преломлении света в каплях воды. В 2014 году ученые Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили сияние в облаках Венеры.

Планета WASP-76b является настолько горячей, что на ней, как полагают астрономы, идут дожди из расплавленного железа. Она расположена очень близко к своей звезде и обращена к ней только одной стороной. Температура на освещенном полушарии достигает 2400 градусов Цельсия. На ночной стороне гораздо холоднее, и перепад температур вызывает сильные ветра.

Спутник ЕКА Cheops наблюдал за экзопланетой в течение трех лет. Ему удалось выявить световые сигналы в восточной области планеты, между дневной и ночной сторонами.

Ученые отметили, что открытие не является доказательством присутствия воды на WASP-76b. В ее атмосфере идентифицировали почти 20 типов ионов, атомов и молекул. По мнению специалистов, эффект сияния может быть связан с одним из них, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Ранее сообщалось, что ученые открыли водную экзопланету с кипящим океаном. Она расположена на расстоянии 70 световых лет от Земли.