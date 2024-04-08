Российские ученые обнаружили на Байкале новые грязевые вулканы

Ученые Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал. Об этом сообщается в издании "Наука в Сибири".

В принципе о том, что в озере есть грязевые вулканы, известно давно. Но все они расположены на больших глубинах и хорошо изучены. Новые найдены на незначительной глубине, всего 130 метров, что стало для ученых неожиданностью.

Считалось, что на такой глубине, практически у берега, не должно быть мощных осадочных отложений. Уже изученные грязевые вулканы формируются намного глубже, там, где высокие давления и температуры. Ученые проводили исследование с помощью телеуправляемых роботов. оснащенные камерой для видео- и фотосъемки, а также системой подводной гидроакустической навигации. Следы грязевого вулканизма были обнаружены на двух участках Северобайкальской впадины. Первый расположен между мысами Малая и Большая Косы. Второй с обширными проявлениями грязевого вулканизма найден в Горячинской бухте. Здесь дно оказалось залито грязевой массой, нарушена поверхность глины, что говорит о недавнем извержении газонасыщенного флюида и грязи.

Для образования грязевого вулкана нужно несколько факторов: материал для грязи (толщи глинистых пород), вода, высокие температура и давление, источники углеводородов и тектонический разрыв в породах, ведущий к поверхности. Во время извержения из кратера извергаются газы и грязевые массы. Часто извержения сопровождаются водой или нефтью. Они могут происходить постоянно или периодически.

По мнению авторов исследования, грязевые вулканы важно изучать, так как маркируют трещины, которые идут параллельно Северобайкальскому разлому. Это свидетельство того, что разлом - активный, что он живет. В Северобайкальской впадине, которая ограничивается этим разломом, в прошлом были сильные землетрясения, судя по сейсмогенным разрывам вдоль побережья Байкала.