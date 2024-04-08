В NASA нашли поломку на зонде Voyager 1

Специалисты NASA выяснили, что причиной неполадок в работе зонда Voyager 1 стало повреждение памяти в одном из его компьютеров. Как рассказало издание Ars Technica, повреждено лишь около трех процентов памяти, что дает надежду на восстановление полноценной работы зонда.

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA подтвердили, что проблема в Voyager 1 вызвана небольшой частью поврежденной памяти. Неисправный банк памяти находится в системе полетных данных (FDS). FDS работает вместе с центральным компьютером и еще одним устройством, контролирующим ориентацию и наведение.

В конце 2023 года Voyager 1 прекратил передавать на Землю актуальные данные. К этому моменту американский космический зонд, запущенный в 1977 году, покинул гелиосферу и изучал межзвездное пространство на расстоянии в 24 миллиарда километров от Земли.

Сообщалось, что зонд все еще способен принимать и выполнять команды, посланные с Земли, но в его блоке формирования телеметрии произошел сбой.

Ученые выяснили, что проблема возникла в одном из трех бортовых компьютеров Voyager 1 - FDS. Система собирает информацию о состоянии космического корабля и его научных наблюдениях в строку из 1 и 0, а затем отправляет эти данные на Землю.

В середине марта в NASA сообщили, что Voyager 1 продемонстрировал «многообещающие признаки улучшения». Зонд начал передавать не бессмыслицу, а последовательность цифр 1 и 0, которая «казалась инженерам знакомой».

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После нескольких недель тщательного изучения нового кода инженеры определили участки поврежденной памяти. Команда подозревает, что не работает чип, ответственный за хранение части затронутой памяти FDS.

Инженеры не могут с уверенностью сказать, что вызвало проблему. Возможно, речь идет о воздействии космических лучей или об обычной изношенности за 46 лет работы.

Починку FDS усложняет расстояние зонда от Земли. Время прохождения радиосигнала до Voyager 1 от Земли составляет около 22,5 часа. Это означает, что инженерам на Земле требуется примерно 45 часов, чтобы узнать, как зонд реагирует на их команды. На починку могут уйти недели или даже месяцы, но инженеры сохраняют оптимизм, отмечает Ars Technica.