Запуск биоспутника «Бион-М» №2 сдвинули на сентябрь

Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 планируется осуществить в сентябре, а не летом, как планировалось ранее.

Об этом рассказал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов.

"Полет "Биона", который мы ожидаем в сентябре этого года, его основная задача как раз проверить те данные по радиационной ситуации на заданной орбите (перспективной Российской орбитальной станции - прим. ТАСС) с точки зрения воздействия на биологические организмы", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики.

Ранее Орлов говорил, что погодные условия ограничивают возможности сдвига - если аппарат отправится в сентябре, то это будет 31 сентября.

Ранее сообщалось, что запуск "Биона-М" № 2 запланирован на 31 июля 2024 года.