В России выявлена схема с фишинговыми рассылками от Google

В России зафиксировали новую мошенническую схему. Она предполагает отправку злоумышленниками фишинговых ссылок от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio, пишут «Известия» со ссылкой на F.A.C.C.T.

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Фирма сообщила о появлении канала, через который мошенники совершают хищение данных граждан. Схема построена на слабых местах сервиса Google Looker Studio, говорится в публикации. Онлайн-инструмент позволяет быстро преобразовывать данные в удобные отчеты.

В письмах аферистов, отправленных потенциальным жертвам, - требования об онлайн-компенсациях и выплатах. Подобные рассылки имеют сходство с рассылками от Google Looker Studio.

Собеседники отмечают, что отправителем числится looker-studio-noreply@google.com.

«Проверка показала, что первоисточником был именно сервер компании Google», - указано в статье.

По словам специалистов, письмо действительно сформировал один из сервисов компании и не было кем-либо подделано.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники начали представляться сотрудниками компании по прокату велосипедов и предлагать заработать на их аренде.