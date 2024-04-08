Xiaomi показала фото смартфона Redmi Turbo 3

Xiaomi начала рекламную кампанию нового смартфона Redmi Turbo 3, раскрыв его дизайн, характеристики и дату анонса.

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Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который, по словам компании, набирает более 1.75 млн очков в бенчмарке AnTuTu. За охлаждение отвечает технология Ice Cooling.

Redmi Turbo 3 оснащен экраном с разрешением 1.5K. Тип матрицы и другие подробности о дисплее пока не разглашаются, но, скорее всего, это будет OLED с частотой обновления 120 Гц.

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Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, зеленом и золотом. Презентация Redmi Turbo 3 состоится 10 апреля 2024 года.

Ожидается, что в ближайшие дни Xiaomi и Redmi раскроют еще больше информации о новинке.