В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением

Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос был уникальным достижением для своего времени, заявил Ричард Купер, вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation.

Мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«То, что Юрий совершил в свое время, представляло собой передовую технологию и абсолютное достижение», — отметил он на космической конференции в Колорадо в рамках мероприятия «Юрьева ночь», посвященного первому полету человека в космос.

Ричард Купер подчеркнул, что полет Гагарина стал первым шагом в неизведанное, требующим огромного мужества и таланта.

«Каждый, кто последовал за Юрием, шел по его стопам», — добавил он.

Он также отметил, что сегодня все больше молодых людей в США и других странах осознают возможность совершить нечто подобное.

«Но каждая история имеет свое начало. Важно рассказывать историю о том, что сделал Юрий», — подчеркнул представитель организации.

Мероприятие «Юрьева ночь» в Колорадо-Спрингс в 2024 году, по словам организаторов, собрало наибольшее число гостей и участников. Оно прошло перед открытием ежегодного Космического симпозиума, который собирает представителей космической отрасли, включая военных, гражданских лиц, чиновников и участников рынка.