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Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на министерство национальной обороны Республики Корея.

Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту
© Depositphotos

В ведомстве подчеркнули, что разведывательный спутник ВС Южной Кореи приблизительно в 09:02 (03:02 мск — прим. ТАСС) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту. В 9:11 он должен был установить связь с "иностранной наземной станцией". Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, отмечает агентство. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.

До этого стало известно, что первый южнокорейский разведывательный спутник сделал "высококачественные" фотографии Пхеньяна. Спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества. Источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

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