Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на министерство национальной обороны Республики Корея.

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В ведомстве подчеркнули, что разведывательный спутник ВС Южной Кореи приблизительно в 09:02 (03:02 мск — прим. ТАСС) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту. В 9:11 он должен был установить связь с "иностранной наземной станцией". Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, отмечает агентство. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.

До этого стало известно, что первый южнокорейский разведывательный спутник сделал "высококачественные" фотографии Пхеньяна. Спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества. Источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.