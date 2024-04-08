Новый Apple TV получит встроенную камеру для работы с FaceTime

Новая телеприставка Apple может получить встроенную камеру для совершения видеозвонков в FaceTime и других сервисах видеоконференцсвязи. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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По словам Гурмана, Apple TV с камерой будет поддерживать «управление жестами», но не предоставил никаких дополнительных подробностей. В MacRumors добавили, что, начиная с iOS 17, macOS Sonoma и tvOS 17, пользователи могут делать жесты руками во время видеовызовов в приложении FaceTime и других похожих сервисах, чтобы заполнить экран 3D-эффектами. Предполагается, что подобная опция появится и в новой Apple TV.

«Вы можете поднять два больших пальца вверх, чтобы показать на экране фейерверк, или сделать руками два знака мира, чтобы показать конфетти», – описывают в MacRumors работу данной опции.

Когда именно будет представлена новая версия телеприставки Apple, неизвестно. Однако прежде тот же Гурман писал, что релиз новинки может случиться в первой половине 2024 года.

В MacRumors добавили, что пользователи Apple TV и сейчас могут использовать гаджет для совершения видеозвонков в FaceTime. Однако для этого телеприставку нужно синхронизировать с iPhone, чтобы использовалась камера смартфона.