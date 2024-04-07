Маск рассказал, что планирует отправить на Марс около миллиона человек

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил, что намеревается в долгосрочной перспективе отправить на Марс около 1 млн человек для успешной колонизации планеты. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Бизнесмен отметил, что людям следует колонизировать другие планеты Солнечной системы, так как жизнь на Земле находится под угрозой и может исчезнуть через несколько веков.

По его словам, SpaceX в ближайшие годы представит систему космической дозаправки — передачи топлива с одного корабля на другой. Он добавил, что во время полета на Марс потребуется как минимум 5-6 таких дозаправок.

Маск заметил, что при колонизации планеты будут использоваться корабли Starship 3, работа над которыми — в приоритете компании. Он уточнил, что для покорения Марса потребуются сотни таких судов.

Напомним, что предприниматель неоднократно рассказывал о своей мечте колонизировать Марс. Пользователи интернета в связи с этим стали постоянно спрашивать его о том, есть ли вода на этой планете.

Илон Маск обозначил дату начала покорения Марса

В ответ на бесконечные вопросы Маск опубликовал в соцсетях коллаж, в котором совместил стакан воды и шоколадный батончик «Марс».