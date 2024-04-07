Мишустин рассказал о росте цифровой отрасли в России

Цифровая отрасль России стабильно растет, несмотря на беспрецедентные санкции, введенные против Москвы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме по случаю 30 лет со дня официальной регистрации национального домена .ru, говорится на сайте правительства.

По его словам, в России создаются и внедряются собственные программные решения. Он отметил, что в стране созданы онлайн-платформы, замещающие зарубежные аналоги на российском рынке. Мишустин подчеркнул, что в 2023 году объем российской интернет-экономики вырос на треть.

5 апреля разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что активизации отъезда российских IT-специалистов за границу на сегодняшний день не наблюдается.

Двумя днями ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что в РФ уже в этом году может быть создан центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее были названы причины медленного внедрения цифровизации в российский бизнес.