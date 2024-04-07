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Во время солнечного затмения Луна отбросит на Землю тень шириной 198 километров

Луна, которая закроет собой Солнце 8 апреля, отбросит тень шириной 198 километров на поверхность Земли. Об этом сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Во время солнечного затмения Луна отбросит на Землю тень шириной 198 километров
© Вечерняя Москва
— Лунная тень во время затмения Солнца 8 апреля прочертит линию на поверхности Земли. Ее ширина составит 198 километров. Эта линия полных фаз. То есть наблюдатели, находящиеся на этих территориях, смогут увидеть, как Луна полностью закрывает собой Солнце, — рассказала эксперт.

Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 по московскому времени и завершатся в 22:55. Что касается частных фаз, то они начнутся раньше — в 18:42 по московскому времени — и завершатся позже — в 23:52. Максимальная фаза затмения, в течение которой Солнце будет полностью закрыто Луной, составит 4,2 минуты. Это произойдет в 21:17 по московскому времени на севере Мексики. Во время полной фазы затмения люди смогут увидеть солнечную корону, а также звезды и планеты поблизости. При этом в России затмение наблюдаться не будет, передает ТАСС.

25 марта состоялось сразу два важных астрологических события: полутеневое лунное затмение и открытие коридора затмений, который закончится 8 апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, почему именно в этот период рекомендуется загадывать желания.

Наука и техника
Людмила Кошман
Мексика
Соединенные Штаты