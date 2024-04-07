Во время солнечного затмения Луна отбросит на Землю тень шириной 198 километров

Луна, которая закроет собой Солнце 8 апреля, отбросит тень шириной 198 километров на поверхность Земли. Об этом сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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— Лунная тень во время затмения Солнца 8 апреля прочертит линию на поверхности Земли. Ее ширина составит 198 километров. Эта линия полных фаз. То есть наблюдатели, находящиеся на этих территориях, смогут увидеть, как Луна полностью закрывает собой Солнце, — рассказала эксперт.

Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 по московскому времени и завершатся в 22:55. Что касается частных фаз, то они начнутся раньше — в 18:42 по московскому времени — и завершатся позже — в 23:52. Максимальная фаза затмения, в течение которой Солнце будет полностью закрыто Луной, составит 4,2 минуты. Это произойдет в 21:17 по московскому времени на севере Мексики. Во время полной фазы затмения люди смогут увидеть солнечную корону, а также звезды и планеты поблизости. При этом в России затмение наблюдаться не будет, передает ТАСС.

25 марта состоялось сразу два важных астрологических события: полутеневое лунное затмение и открытие коридора затмений, который закончится 8 апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, почему именно в этот период рекомендуется загадывать желания.