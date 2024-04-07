В Крыму сообщили об открытии опасного астероида

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов получил подтверждение об обнаружении потенциально опасного для Земли астероида. Об этом Борисов сообщил ТАСС.

"Подтверждение получено. Это околоземный и потенциально опасный астероид. С начала года астероидов подобного размера в мире открыто около 60, один из них открыт мною. Его продолжают наблюдать", - рассказал он.

Агентство NASA назвало самый опасный для Земли астероид

Всего, по словам астронома, поиском астероидов занимаются около 50 обсерваторий в мире, но только в пяти из них с начала 2024 года удалось обнаружить новые небесные тела.

"Они (астероиды) движутся на дальности, которая в 50 раз больше расстояния, отделяющего Землю от Луны, но, тем не менее, считаются потенциально опасными", - добавил Борисов.

Крупный астероид диаметром около 200 м он обнаружил в марте 2024 года. Подтверждение об открытии ожидалось из Гарварда, где находится Центр малых планет.

О пропавшем астероиде

Астроном также сообщил, что данные об открытом им 31 марта небольшого, около двух метров в диаметре, астероида, удалены из базы Центра малых планет. Астероид, по его словам, наблюдали пять обсерваторий. Но он, совершив гравитационный маневр, вышел в дневную зону, где его никто наблюдать не смог.

"В результате данные об открытии астероида удалили, потому что со своей орбиты он сошел и никогда на ней не появится. Искать его бесполезно. Куда он ушел, изменив траекторию, неизвестно. Такое бывает очень редко", - сказал собеседник агентства.

3 апреля Борисов открыл новый астероид, диаметр которого составляет около 50 метров.

Об астрономе

Борисов живет в поселке Научном в Бахчисарайском районе Крыма. Своими руками создает телескопы, с помощью которых и делает открытия. Первые открытия кометы и астероида им были сделаны в 2013 году.

30 августа 2019 года астроном открыл межзвездную комету, получившую его имя C/2019 Q4 (Borisov). Всего на счету астронома открытие 12 комет, последнюю он открыл осенью 2023 года. С начала этого года им открыто уже девять астероидов, а за 11 лет наблюдений - 80. Рекордным для Борисова стал 2023 год, когда он открыл 53 астероида.