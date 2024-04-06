Надежная связь, ГКЧП и украденный UNIX: как в России появился Интернет

7 апреля доменная зона .ru, отмечает день рождения — сегодня Рунету исполнилось 30 лет! Но история интернета в России началась не 30 лет назад, а немного раньше. Рамблер расскажет, как благодаря смекалке и смелости советских программистов СССР смог попасть в интернет, а путч ГКЧП потерпел поражение.

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Украденный UNIX

В 1970-х в США зародилась легендарная операционная система UNIX. Ее преимуществом, помимо открытого исходного кода, была универсальность — после минимальной адаптации она могла работать на любом западном компьютере того времени. За счет своей открытости UNIX быстро набрала популярность среди научных заведений и программистов-любителей. Для UNIX появилось множество программ и модулей, в том числе для организации компьютерных сетей.

Советские ученые, познакомившись с UNIX на зарубежных конференциях, остались под большим впечатлением от системы. Вот только экспортные ограничения запрещали передачу кода UNIX в СССР, даже несмотря на свободное распространение системы в США и Европе. Советские энтузиасты приняли этот вызов.

Первая попытка получить код UNIX была похожа на хакерскую операцию. Программист Всесоюзного научно-исследовательского института прикладных автоматизированных систем воспользовался возможностью подключиться к зарубежному компьютеру через телефонную линию. С помощью самописной программы нарушитель американских запретов начал загрузку исходного кода UNIX с сервера австрийского Международного института прикладного системного анализа. Но примерно на половине загрузки на той стороне обнаружили подключение. Неудачная попытка скачать UNIX привела к международному скандалу — из Европы в СССР пришло официальное письмо с требованием разобраться в ситуации и строго наказать виновных. Понимая, что энтузиаст трудился на благо советской науки, руководство ограничилось символическим жестом — лишило сотрудника премии на один месяц.

Но в 1983 году UNIX всё же попал в Советский Союз на магнитной ленте, полученной в Калифорнийском университете. Выяснилось, что из-за архитектурных различий наших и западных компьютеров, операционную систему нужно серьезно адаптировать, на что были брошены силы сразу нескольких институтов, в том числе знаменитого Курчатовского института в Москве, где в 1946 году был создан и продолжал работу первый советский атомный реактор Ф-1. К 1984 году Курчатовский институт показал первую версию Диалоговой единой мобильной операционной системы (ДЕМОС) на базе UNIX, за которую впоследствии его сотрудники получили премию Совета министров СССР. Несмотря на то, что система была ответвлением оригинального UNIX, она получилась настолько удачной, что даже экспортировалась в несколько европейских стран.

Надежная связь

Вместе с релизом ДЕМОС появилась идея организовать постоянную сеть из компьютеров на базе новой отечественной операционной системы — за рубежом такие сети уже давно работали, но в СССР любые удаленные подключения были скорее разовыми акциями. Характерно, что руководство Курчатовского института отнеслось к идее с безразличием, поэтому нужное оборудование пришлось выбивать долгими уговорами.

В 1989 году некоторые сотрудники института отделились в коммерческий кооператив «Демос», однако продолжили совместную работу над сетью вместе с бывшими коллегами.

К 1990 году сеть была готова — она соединила компьютеры Курчатовского института с Институтом информатики и автоматизации в Ленинграде, позже к ней присоединились Дубна, Новосибирск и Серпухов. Через генератор английских слов сети подобрали название Relcom, которое решили расшифровывать как reliable communication (надежная связь).

Первое подключение советской сети «Релком» к зарубежному интернету случилось 28 августа 1990 года, когда компьютер в Москве с помощью модема соединился с сетью в университете Хельсинки. Финляндия для первого международного подключения была выбрана не случайно — международные телефонные звонки в страну проходили автоматически, минуя оператора. Помимо компьютеров в университете Хельсинки, советская сторона получила доступ в европейскую сеть и сеть Usenet, представляющую собой систему тематических форумов для общения людей со всего мира. В отличие от любых других способов коммуникации с внешним миром, общение советских граждан с иностранцами в Usenet не отслеживалось КГБ, а значит, было свободным и безопасным.

В августе того же 1990 года, когда стало ясно, что СССР стал частью мирового интернета, для нашей страны была выделена своя доменная зона .su — Soviet Union.

К лету 1991 года «Релком» объединял научные и образовательные организации в 70 городах страны. А потом в страну пришел август.

ГКЧП

19 августа 1991 года москвичи проснулись в окружении танков и бронемашин. Ночью произошла попытка переворота: государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил об отстранении Горбачева от власти якобы по состоянию здоровья и переходе власти к ГКЧП во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. В тот же день путчисты взяли под контроль все СМИ и особо важные телефонные линии, ввели жесткую цензуру и полностью ограничили утечку любых неофициальных новостей за рубеж.

Когда стало ясно, что КГБ забыли про всесоюзную сеть «Релком», команда кооператива «Демос», в офисе которого стоял главный сервер сети, решила оповещать о происходящих в СССР событиях своих зарубежных коллег, публикуя новостные заметки на конференции Usenet. Чтобы собирать информацию с мест, был придуман «Режим №1», при котором все советские участники сети передавали сухие сводки об обстановке в их городах и организациях.

Узнавшие о случившимся зарубежные пользователи интернета начали буквально заваливать сервер «Релком» сообщениями поддержки, чем забили канал связи. Попросив освободить канал, администрация «Релком» начала публикацию новостей о путче в режиме реального времени — это был первый новостной онлайн в СССР. Кооператив «Демос» также подключил к интернету «Интерфакс» и РИА «Новости», чтобы они могли получать и переводить заметки зарубежных СМИ, а также отправлять свои новости наружу. Мгновенно получая исчерпывающую неофициальную информацию из Москвы, региональные чиновники поняли, что путч идет к провалу, и потому не присоединились к ГКЧП. Всего за три дня путча через «Релком» по стране и за рубеж было отправлено 46 000 сообщений.

Через несколько месяцев СССР закончился и началась совершенно новая эпоха — эпоха открытых коммуникаций, коммерческого сотрудничества и стремительного развития. В новой России появились новые провайдеры, к интернету стали подключаться не только организации, но и обычные люди, открывались новые каналы связи с миром, обновлялось оборудование. Но оставалась одна подвисшая проблема: Советского Союза больше не было, а доменная зона .su была, и новые серверы сети продолжали получать адреса в ней.

После нескольких неудачных попыток регистрации новой доменной зоны, российские провайдеры объединились и подали единую заявку на создание зоны .ru, которая и была официально открыта 7 апреля 1994 года.

С того дня прошло 30 лет. Изменился мир, изменилась страна, изменились мы. Благодаря интернету жизнь невероятно ускорилась, люди смогли стать ближе друг к другу, появились службы и сервисы, которые нельзя было и вообразить. В этот день стоит вспомнить, что в советскую страну интернет на своих плечах внесли простые инженеры и программисты, заряженные энтузиазмом и верой в неостановимый научно-технический прогресс.