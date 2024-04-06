Новицкий и Василевская прибыли в Звездный городок на реабилитацию

Члены экипажа корабля "Союз МС-24" космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и первая белорусская участница космического полета Марина Василевская прибыли в Звездный городок на реабилитацию. Об этом передает корреспондент ТАСС.

© NASA / Roscosmos

На вопрос журналистов о своем самочувствии как Новицкий, так и Василевская ответили положительно. "Замечательно", - сказал космонавт Роскосмоса.

В церемонии принял участие, в частности, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он назвал уникальным опыт полета Василевской.

"Сегодня первый гражданин Беларуси Марина Василевская вернулась из многодневного полета на российском корабле, подтвердив ту систему отношений, которая складывалась с середины 50-х годов, когда строился Байконур, когда был запущен первый спутник, полет Гагарина, всего отряда космонавтов", - сказал Мезенцев.

Новицкий и Василевская в ходе торжественной церемонии их встречи проследовали в профилакторий ЦПК. На территории центра им предстоит пройти послеполетную реабилитацию.

В субботу корабль "Союз МС-24" доставил на Землю с Международной космической станции Василевскую, Новицкого и астронавтку NASA Лорал О’Хару. О’Хара прибыла на станцию в сентябре 2023 года на "Союзе МС-24", Новицкий и Василевская - 25 марта 2024 года на борту корабля "Союз МС-25" в рамках двухнедельной экспедиции посещения.

Когда "Союз МС-25" 23 марта был выведен на околоземную орбиту, Василевская стала первой гражданкой Белоруссии, достигшей космического пространства. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа". На борту станции Василевская выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, представительница Белоруссии провела спектральную фотовидеосъемку поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган".