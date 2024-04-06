Историк объяснила секрет удивительной сохранности мамонтенка Любы

Секрет удивительной сохранности мамонтенка Любы историк объяснила тем, что мамонтенок оказался в болоте. Отсутствие воздуха, ил и донные отложения стали своеобразными "консервантами" и затормозили процесс разложения, - расказала куратор выставки "Время мамонтов", научный сотрудник выставочного отдела Государственного Исторического музея Южного Урала Анна Мошарова.

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- В мире найдено всего три мамонтенка, все они в нашей стране. В 1977 году в Магаданской области найден мамонтенок Дима, в 1988 году на Ямале - мамонтенок Маша, и в 2007 году - мамонтенок Люба. Она единственная идеально сохранилась. Это очень помогло ученым, именно поэтому Люба - мировая сенсация. Найден мамонтенок со всеми внутренними органами, полностью сохранившимися кожными покровами. Будто бы машина времени перенесла ученых на 42 тысячи лет назад. Люба будто бы идет. Предполагается, что она отстала от стада, сделала шаг, провалилась в болото, сделала вздох и утонула. Донные отложения - ил, глина, обволокли ее, не допустили попадания бактерий, которые способствуют разложению. Затем наступил холод, вечная мерзлота, и она замерзла в таком виде, в котором была, - рассказывает Анна Мошарова.

Выставка "Время мамонтов. Долгий сон мамонтенка Любы" проходит в Государственном Историческом музее Южного Урала. Здесь можно увидеть мамонтенка Любу, которая приехала в Челябинск из Салехарда. Также представлена мамонтовая фауна - около 80 представителей.

- Показываем тех, кто вымер, экспонаты из фондов музея: череп шерстистого носорога, бивень мамонта, рога тура, позвоночник гигантского оленя. Есть раздел, посвященный археологическим находкам, который рассказывает о мифах о мамонтах, которые были у народов Крайнего Севера, - говорит куратор выставки.

Поскольку мамонт был частью представлений о мире у северных народов, на выставке представлен раздел современной этнографии с костюмами, чумом, подробностями устройства жизни. "Мамонт является частью представлений о мире, невозможно не рассказать о сакральном представлении о нем", - уточняет Анна Мошарова.

Эпоха мамонтов, плейстоцен, начала отчет около миллиона лет назад, когда возникала несколько раз и снова исчезала обширная территория суши, в частности связывавшая Америку и Азию - Берингия. Именно в эту эпоху, 25 тысяч лет назад, сложилась современная картина мира.

Первые находки останков мамонтов были сделаны в СССР в 1948 году. Геологи-зимовщики С. Жигарев и А. Коржиков обнаружили на Таймыре останки мамонта. Постановлением Совета Министров СССР на полуостров по горячим следам была отряжена экспедиция, заявившая о сенсационной находке: скелет животного сохранился практически полностью, сохранились и мягкие ткани, шерсть, позволявшие воссоздать его облик, но главное - остатки органики свидетельствовали о том, что мамонт питался травой, что опровергало устоявшееся в западной науке мнение, будто мамонты жили в условиях мерзлоты. Возраст мамонта, согласно радиоуглеродному анализу, составлял 11,5 тысячи лет, так что можно было смело заявить миру, что СССР - родина мамонтов.