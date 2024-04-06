Популярный блогер проверил бюджетный Nothing Phone 2a на прочность

Популярный блогер Зак Нельсон, известный под псевдонимом JerryRigEverything, опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик с проверкой на прочность смартфона Nothing Phone (2a).

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Nothing Phone (2a) выполнен из пластиковых задней крышки и рамок, а экран защищен закаленным стеклом. Лицевая сторона смартфона царапается инструментом с твердостью 6 и выше по шкале Мооса. Поцарапать пластиковые прозрачную заднюю крышку, рамку и кнопки оказалось куда легче. При этом линзы камер оказались куда более прочными и не поцарапались лезвием канцелярского ножа.

При долгом нагревании экрана огнем с зажигалки на дисплее появились пятна, которые со временем пропали. Затем блогер провел тест на изгиб, попробовав разломать смартфон пополам, но у него это не вышло.

В ходе теста блогер также провел демонтаж смартфона, предоставив зрителям возможность оценить внутреннюю компоновку деталей. При разборке Nothing Phone (2a) оказалось, что задняя панель смартфона прикрыта пластиковыми панелями с имитацией шлейфов. В конце видео Нельсон собрал смартфон и смог его включить.