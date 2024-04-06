Бывший дизайнер Apple и глава OpenAI переосмыслят смартфоны

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер продуктов Apple Джони Айв работают над инновационным персональным устройством, основанным на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

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Пока проект находится на стадии привлечения финансирования, и о нем мало что известно, кроме того, что устройство будет отличаться от привычных смартфонов. По всей видимости, Альтман и Айв планируют создать что-то похожее на Humane AI Pin, в разработчика которого ранее инвестировал глава OpenAI. Это устройство со встроенным ИИ, которое должно было заменить традиционные смартфоны.

Слухи о сотрудничестве между Айвом и Альтманом всплыли осенью прошлого года, и, как подтверждается, переговоры действительно имели место, хотя и находились на начальной стадии. Согласно последним данным, их стартап, пока не имеющий официального названия, активно ищет инвестиции среди крупных венчурных капиталистов.

Джони Айв стремится привлечь до $1 млрд, причем в число потенциальных инвесторов входят такие компании, как SoftBank, фонд Thrive Capital, поддерживающий OpenAI, а также Лорен Пауэлл, вдова Стива Джобса.