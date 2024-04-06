Бывший дизайнер Apple и глава OpenAI переосмыслят смартфоны

The Information: глава OpenAI и Джони Айв создают персональное ИИ-устройство
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер продуктов Apple Джони Айв работают над инновационным персональным устройством, основанным на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
Пока проект находится на стадии привлечения финансирования, и о нем мало что известно, кроме того, что устройство будет отличаться от привычных смартфонов. По всей видимости, Альтман и Айв планируют создать что-то похожее на Humane AI Pin, в разработчика которого ранее инвестировал глава OpenAI. Это устройство со встроенным ИИ, которое должно было заменить традиционные смартфоны.
Слухи о сотрудничестве между Айвом и Альтманом всплыли осенью прошлого года, и, как подтверждается, переговоры действительно имели место, хотя и находились на начальной стадии. Согласно последним данным, их стартап, пока не имеющий официального названия, активно ищет инвестиции среди крупных венчурных капиталистов.
Джони Айв стремится привлечь до $1 млрд, причем в число потенциальных инвесторов входят такие компании, как SoftBank, фонд Thrive Capital, поддерживающий OpenAI, а также Лорен Пауэлл, вдова Стива Джобса.