«Союз МС-24» успешно приземлился после завершения 21-й экспедиции на МКС

В Госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что сегодня в 10:17 по московскому времени в районе казахстанского города Жезказган приземлился пилотируемый корабль «Союз МС-24» с участниками 21-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

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В составе экипажа были космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница из Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара. Они провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204 сутки.

Для Марины Василевской и Лорал О’Хары это были первые полеты на МКС. Новицкий набрал в сумме 545 суток в четыре космических полета, отметили в Госкорпорации.

На МКС продолжает работу экипаж 71-й экспедиции, в который входят космонавты Роскосмоса и астронавты NASA.