Антропологи воссоздали облик скифских царя и царицы из найденного кургана в Крыму

Впервые за более чем полвека воссоздан облик скифской царской четы, жившей в IV веке до нашей эры. Останки были обнаружены при раскопках кургана Туак-Оба в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора музея-заповедника "Неаполь Скифский" Ирина Шкрибляк, которая проводила раскопки.

"В разграбленном склепе мы нашли два черепа: мужской и женский. Антрополог из Уфы Алексей Нечвалода, который специализируется на реконструкции внешнего облика, помог воссоздать лица. Это были люди из высшей элиты, царь и его жена. Причем женщина, скорее всего, была погребальной жертвой, а не умерла вместе с мужем. Широкой публике реконструкцию мы пока не показывали", - отметила Шкрибляк.

Облик царя и царицы был исполнен по методу антрополога Михаила Герасимова, который создал скульптурное изображение скифского царя Скилура.

Это второе воспроизведение облика скифских царей после реконструкции внешности царя Скилура, проведенной советским антропологом Михаилом Герасимовым во второй половине XX века по черепу, найденному в богатом захоронении в столице поздних скифов Неаполе Скифском на территории нынешнего Симферополя.

Если Скилур жил во II веке до нашей эры, то найденные останки датируются IV веком до нашей эры и принадлежали представителям знати скифо-фракийской культуры, жившей на Крымском полуострове.

Странное погребение

Исследователь кургана говорит, что многое в обнаруженном захоронении является редкой находкой для археологов. К примеру, вход в уступчатый склеп перегораживала небольшая колонна, вытесанная из мшанкового известняка. Это первый подобный случай в Северном Причерноморье. Аналогичные колонны в склепах обнаружены в древней Фракии (современная Болгария), что позволяет предположить происхождение строительной традиции с территории Фракийского государства.

Удивило археологов и захоронение из 20 лошадей, останки которых были найдены на поверхности небольшого кургана к западу от склепа. Головы всех лошадей были повернуты в сторону царского погребения в каменной гробнице. Видимо, они должны были сопровождать своего правителя в загробном мире.

"Расположение лошадей напоминает боевое построение перед сражением: конские могилы выстроены в четыре параллельные линии. Фрагменты шейных костей и черепов лошадей были найдены близко к современной дневной поверхности, что говорит о намеренном оставлении голов видимыми стороннему наблюдателю", - отмечает Шкрибляк.

Она добавила, что ряды конских погребений четко ориентированы по оси запад-восток, "в ходе раскопок мы их проверили современным GPS-оборудованием".

Погребение в уступчатом склепе было сильно разграблено. Археологам достались остатки погребального ложа, черепа и кости, бляшки - обшивка верхней одежды, бронзовые наконечники стрел и стеклянные бусы.

Скифская шашлычница

Еще одна уникальная находка ожидала археологов в верхней части склепа. Это был очень хорошо сохранившийся железный набор для жарки мяса: жаровня, щипцы, ложка на длинной ручке. Уникальность состоит в том, что это на сегодняшний день единственный полный комплект, обнаруженный на юге России.

Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида". Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных регионах Крыма, следуя по маршруту будущей трассы впереди ее строителей.

Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, были крупнейшими в археологической истории Крыма. Ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.