Отечественную ОС «Аврора» успешно портировали на российские планшеты

Отечественные компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении адаптации корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов Aquarius Cmp NS220RE. Об этом сообщает портал iXBT.

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Российский планшет компании Aquarius был официально включен в реестр Минпромторга и одобрен для применения в государственных структурах. Производство устройства налажено на тверском заводе компании.

Планшет Cmp NS220RE оснащен 10,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, двумя камерами на 13 и 5 Мп, восьмиядерным чипом, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD. Устройство также поддерживает связь 4G, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

Изначально планшет Aquarius работал под управлением Android 11 (AOSP) без сервисов Google. Теперь возможность использовать отечественную операционную систему позволит компаниям использовать на планшетах российские системы электронного документооборота.