Virgin Galactic подала встречный к Boeing из-за проекта нового самолета

Космическая компания Virgin Galactic подала встречный иск против Boeing в связи с проектом разработки нового материнского самолета, утверждая, что Boeing показал низкую производительность. Спор возник после того, как две недели назад Boeing подал иск против Virgin Galactic, обвиняя ее в отказе выплатить более $ 25 миллионов по счетам по проекту и незаконном использовании коммерческой тайны.

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Суть спора касается проекта, объявленного в 2022 году, целью которого было разработать новый самолет, который заменил бы существующий VMS Eve как платформу для запуска своих суборбитальных космических самолетов. Boeing утверждает, что работа над проектом завершилась в 2023 году после того, как предварительные работы над самолетом провела Aurora Flight Sciences, дочерняя компания Boeing, и пришла к выводу, что самолет не может быть построен в запланированные сроки и бюджет.

Virgin заявляет, что Boeing выполнила «некачественную и неполную» работу на начальных этапах проекта, включая обзор интегрированной базовой линии и предварительный проектный обзор. В их иске говорится, что Boeing не предоставила достаточное количество «артефактов» — элементов интеллектуальной собственности и анализов.

Помимо этого, в иске рассматриваются обвинения Boeing в том, что Virgin Galactic незаконно использовала его коммерческую тайну. Virgin требует декларативного решения суда о том, что она не нарушила коммерческую тайну, а также компенсации, представляющей разницу между суммой, выплаченной Boeing в рамках контракта, и реальной стоимостью выполненной работы.