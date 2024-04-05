Разгадана тайна «русалки» из Японии

Специалисты из американского университета Северного Кентукки рассказали о результатах анализа останков так называемой фиджийской морской девы, хранившихся в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщает издание The Sun.

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Считается, что «русалку» величиной около метра, якобы пойманную в Японии в конце XIX века, привез в США американский матрос и в 1906 году пожертвовал ее Историческому обществу. Чтобы разгадать ее тайну, в 2023 году ученые провели компьютерную томографию останков.

Еще до начала исследования специалисты почти не сомневались, что имеют дело с мистификацией. Анализ подтвердил эту догадку. По словам профессор радиологии университета Северного Кентукки Джозеф Кресса, челюсть русалки, похоже, взята у рыбы-бородавчатки, а в качестве рук, по-видимому, использованы конечности черепахи. Все остальное оказалось сделано из папье-маше.

"Даже выпуклости на спине, которые, как может показаться, находятся там, где ребра… никаких костей в соответствующих местах нет. Есть некая внутренняя деревянная структура, но она, по сути, служит каркасом, на котором все это держится". Джозеф Кресс, профессор радиологии университета Северного Кентукки

Ранее сообщалось, что на берегу острова Симбери, располагающегося в районе Папуа — Новой Гвинеи, нашли останки существа, напоминающего русалку. Биологи полагают, что они принадлежат некоему морскому млекопитающему.