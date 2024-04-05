На экзопланете впервые наблюдали «свет Будды»

Международная группа астрономов впервые наблюдала глорию или «свет Будды» в атмосфере экзопланеты WASP-76b, расположенной в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Свое исследование они опубликовали в Astronomy & Astrophysicals.

Авторы работы отметили, что до сих пор увидеть глорию — мерцающий многоцветный ореол света — удавалось только на Земле и Венере. Главная причина этого заключается в том, что этот феномен требует определенных условий.

«Нужны атмосферные частицы, которые имеют почти идеальную сферическую форму, полностью однородны и достаточно стабильны, чтобы их можно было наблюдать в течение длительного времени. При этом ближайшая к планете звезда должна светить прямо на нее», — пояснил астроном Оливье Деманжон из Института астрофизики и космических наук в Португалии.

Но и без этого появление глории в атмосфере WASP-76b является необычным из-за свойств экзопланеты, которая представляет собой газового гиганта почти вдвое больше Юпитера и имеет температуру выше 2,4 тысяч градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы испарить железо, поэтому планета покрыта облаками и периодически на ней идут железные дожди.