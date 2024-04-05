В Новороссийске обнаружен средневековый могильник с редкими доспехами

Археологи во время раскопок античного поселения и некрополя эпохи средневековья в районе поселка Южная Озереевка, входящего территориально в муниципалитет Новороссийска, нашли уникальные предметы и строения. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

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В их числе - хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений предположительно IV-II вв. до н.э. При этом на сегодняшний день на могильнике ученые уже исследовали 34 индивидуальных и коллективных погребения. Как выяснилось, их совершили в могильных ямах, каменных ящиках и в виде кремаций. А рядом находились захоронения боевых коней. Всего на данный момент удалось изучить строения на 36 сотках.

Причем в погребениях археологи встретили многочисленный инвентарь (сабли, доспехи, украшения и конская упряжь), редчайшие предметы (фрагменты костяной накладки лука-седла с изображением воина и птиц) и даже нательный крест.

Все изучения находки планируется передать в государственный музейный фонд Российской Федерации.

По словам, вице-губернатор Романа Лузиновав, на Кубани ежегодно работают более 200 экспедиций, которые занимаются изучением объектов археологического наследия. Причем край все последние годы является лидером в стране по количеству таких исследований.