Физики открыли квантовый материал для флэш-памяти

Ученые из Университета Райса представили новый квантовый материал, способный изменять фазу и сохранять информацию, даже когда компьютер выключен. Этот материал может стать основой для создания флэш-памяти с квантовыми битами.

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В отличие от обычных методов, требующих изменений в самом датчике, ученые разработали уникальную платформу с блоком управления, который может подключаться к существующим датчикам. Это позволяет значительно повысить их чувствительность без сложных модификаций.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, физики из обнаружили, что изменение порядка вакансий в кристаллической решетке материала позволяет переключаться между различными электронными фазами. Это открытие может привести к разработке более надежных квантовых вычислений, уменьшая ошибки, связанные с декогерентностью. Чтобы добиться этого прорыва, ученым потребовалось более двух лет совместной работы.

Физики отмечают, что этот материал не требует сложной переработки для изменения фазы, что делает его более привлекательным для практического использования. Это открывает новые перспективы для разработки квантовых технологий и улучшения существующих методов хранения информации.