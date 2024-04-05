Ученые нашли новые подводные грязевые вулканы в Байкале

Ученые Института земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН) и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал, которые свидетельствуют об активности Северобайкальского разлома. Об этом сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Обнаружить их удалось с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Эти роботы оснащены камерой для видео- и фотосъемки, а также системой подводной гидроакустической навигации.

По словам научного сотрудника ИЗК СО РАН, доктора геолого-минералогических наук Оксаны Луниной, специалисты решили посмотреть несколько мест под водой напротив Северобайкальского разлома. В результате вулканы были найдены между мысами Малая и Большая Косы и в Горячинской бухте.

«Обычно дно Байкала у берега сложено валунно-галечным материалом, глубже — илистыми отложениями. Здесь же были вскрыты пористые глины, отличающиеся от привычного дна», — сказала Лунина.

Геолог добавила, что грязевые вулканы необходимо изучать, поскольку они свидетельствуют о трещинах, которые идут параллельно Северобайкальскому разлому. Их наличие доказывает, что разлом все еще активен.