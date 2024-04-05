США запретят обслуживать оборудование для выпуска чипов, проданное в КНР

Власти США намерены запретить нидерландской кемпании ASML обслуживать оборудование для выпуска чипов, которое продано в КНР. Об этом сообщает 3DNews.ru со ссылкой на Reuters.

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ASML - крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности.

Отмечается, что курирующий вопросы экспортного контроля в Министерстве торговли США Алан Эстевез намерен в ближайшие дни провести тематические переговоры с властями Нидерландов во время своего визита в эту страну. Также он планирует затронуть вопрос расширения списка китайских компаний и предприятий, находящихся под технологическими санкциями.

Для ASML Китай - второй по величине после Тайваня рынок. Сообщается, что в КНР фирма по итогам прошлого года получила 29% всей выручки. Как отмечается, ограничения на обслуживание местных клиентов могут подорвать финансовые показатели европейского производителя оборудования.

Ранее сообщалось, что в следующем году Rapidus планирует освоить выпуск опытных образцов 2-нм продукции на строящемся сейчас предприятии в Японии.