Wylsacom: Apple может отключить функцию оплаты подписок в России

Известный техноблогер и ведущий YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал изданию Ura.ru о возможных ограничениях, которые компания Apple может ввести в России в ближайшее время.

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По словам Петухова, Apple может ограничить функциональность своих устройств, последовав примеру других компаний. Так, Apple может отключить рабочие способы оплаты подписок на сервисы и покупок приложений в App Store через мобильных операторов.

«Конечно, компании это не нужно и невыгодно, но помимо желаний Apple есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — отметил Wylsacom.

Тем не менее, как считает Петухов, россияне научились обходить подобные преграды. Например, они могут поменять регион в настройках, чтобы оплачивать покупки в App Store. Это усложнит жизнь пользователей, но не сможет полностью ограничить их, отметил блогер. По его словам, опыт геймеров, которые обходят все ограничения со стороны Sony и Xbox показал, что подобные ограничения не работают.