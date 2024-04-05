Ученые предупредили, что в России станет «мокрее»

Портал Naked Science проанализировал доклад Росгидромета об особенностях климата в РФ за 2023 год и пришел к выводу, что глобальное потепление сделает Россию «мокрее». Издание отмечает, что также начнет расти уровень Каспийского моря.

В докладе отмечается, что рост температур приведет к дефициту водных ресурсов в регионах, где эти ресурсы изначально ограничены.

Из доклада следует, что в 2023 году средняя температура в России была на 0,99 градуса выше средней за 1991-2020 годы. Однако количество осадков в прошлом году было на шесть процентов выше нормы.

По оценке ученых, средние температуры в России растут на 0,50 градуса в десять лет, а количество осадков - на 1,9 процента. Весной рост осадков составляет 5,2 процента за каждые десять лет. Снижение осадков наблюдается лишь в отдельных регионах и только летом.

Как отмечает Naked Science, из-за глобального потепления сухие зоны России станут «более увлажненными». Ученые считают, что после периода отступления Каспийского моря оно снова начнет подниматься на метры. Из-за этого южные регионы могут оказаться под угрозой подтоплений.

Ранее российские ученые из ВШЭ и Института географии РАН рассказали, что к 2050 году россияне будут сталкиваться с жарой от 23-х до 58 процентов чаще, чем сейчас.

Исторические счеты: виноват ли Запад в климатических катастрофах южных стран?

В зону, где будет больше всего жарких дней, попадает значительная часть основного пояса расселения России: от западной границы к южному Уралу и Сибири, а также к Кавказу и побережьям Черного и Каспийского морей. На побережьях ожидаются частые температуры выше 35 градусов.