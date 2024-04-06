Новый российский космический аппарат передал первые снимки Земли

На борту космического аппарата «Ресурс-П» успешно проведена первая съемка с использованием новой оптико-электронной аппаратуры «Геотон-Л1» с системой приема информации «Сангур-1У». Эта аппаратура предназначена для съемки земной и водной поверхности с высоким разрешением, что позволяет использовать ее для различных целей, включая мониторинг природных ресурсов, контроль чрезвычайных ситуаций и создание карт различного масштаба.

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Космическая система «Ресурс-П» предоставляет данные для решения широкого спектра задач, включая мониторинг окружающей среды, контроль застройки территорий, поиск месторождений полезных ископаемых и многое другое. На борту аппарата также размещены другие виды аппаратуры, позволяющие одновременно выполнять различные задачи.

Разработчиком космического аппарата является РКЦ «Прогресс», а оператором — Научный центр оперативного мониторинга Земли.