Старты российских ракет будут транслироваться на уличных экранах

Госкорпорация «Роскосмос» и медиахолдинг МАЕР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого старты российских ракет будут транслироваться в прямом эфире на уличных экранах в более чем десяти городах России.

Известно, что трансляции будут доступны жителям Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов, передает ТАСС.

При этом отмечается, что помимо кадров космических пусков, на экранах будут показаны моменты работы российских космонавтов на орбите.

Как отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов, интерес к теме космоса со стороны россиян с каждым годом увеличивается. Он подчеркнул, что многие люди не осознают, насколько космические технологии интегрированы в нашу повседневную жизнь.

По его словам трансляции стартов ракет на уличных экранах станет новым шагом в популяризации космонавтики и повышении осведомленности людей о достижениях российской космической отрасли.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой запланировано на 2027–2032 годы.