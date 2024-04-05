В Россию привезли обновленные версии ноутбуков HONOR MagicBook X

На российском рынке ноутбуков появились обновленные HONOR линейки MagicBook X. Какие изменения претерпела популярная серия, а также в чем заключаются различия между моделями — читайте в материале «Газеты.Ru».

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Внешний вид

Вне зависимости от года выпуска все ноутбуки линейки MagicBook X от HONOR отличаются стильным, функциональным и при этом лаконичным дизайном. Модели 2024 года стали чуть темнее по сравнению с предыдущим поколением. Цвет заявлен как «космический серый». Серебристо-матовый корпус приятен на ощупь и функционален по покрытию: приятно держать, не остаются отпечатки пальцев. Крышка и корпус — алюминиевые, что серьезно облегчает вес и при этом задает прочность всему устройству. Единственная деталь из пластика — нижняя часть корпуса, при этом визуально различие материалов практически незаметно.

В итоге смотрится дорого, стильно и органично как в офисе, так и дома.

При открытии требуется приложить усилие, так как петли крышки достаточно тугие. За счет этого экран фиксируется надежно в любом положении. Для удобства в нижней части присутствует небольшая выемка, благодаря которой процесс открытия при определенной сноровке можно делать одной рукой. Угол откидывания экрана очень большой и позволяет разложить ноутбук практически на 180 градусов. При этом нет опасности задеть стол.

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Снизу расположены прорези для двух стереодинамиков и большая решетка системы охлаждения, которая помогает равномерно отводить тепло. Прорезиненных ножек три. Две спереди и одна длинная, сплошная, сзади. Благодаря последней ноутбук уверенно стоит на поверхности и даже при активной работе на ограниченном пространстве на маленьком столике в кафе не шатается.

Дисплей

Все три модели получили экран HONOR FullView с разрешением 1920х1200 и пропорциями 16:10. Такое соотношение позволяет с комфортом работать с большими документами и таблицами, так как видимая область больше и требуется меньше прокручивать экран. И если на стационарных мониторах с большими диагоналями это не является проблемой, то для тех, кто решил заменить стационарный компьютер на ноутбук и при этом сохранить функционал — это важно.

Нововведением модельного ряда 2024 года стала технология «Динамическая яркость».

За счет возможностей как физической, так и интеллектуальной настройки яркости подсветки, которая позволяет снижать напряжение на глаза при длительной работе за ноутбуком, работать становиться удобнее. Наличие двух сертификатов TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания подтверждает это.

У MagicBook X Pro процентный охват палитры sRGB составляет 100%. При этом дисплей ноутбуков выдает изображение с оптимальной насыщенностью и контрастностью. Матовое антибликовое покрытие и яркость в 300 нит позволяют с комфортом эксплуатировать ноутбук в любых условиях освещенности. Практика показала, что даже при работе с солнцем «за спиной» изображение видно отчетливо и достаточно ярко для спокойного восприятия.

Еще одним приятным моментом стало наличие режима «электронной книги».

Он оптимизирует настройки цветовой температуры и контраста именно для чтения. Режим очень удобен при работе в условиях недостаточной освещенности и, по личным ощущениям, сильно снижает усталость глаз при чтении или редактировании текста.

Общее впечатление от работы экрана крайне положительное. И является одним из основных плюсов обновленной линейки.

Производительность

HONOR MagicBook X 16 Pro и MagicBook X 14 Pro построены на базе восьмиядерного процессора Intel Core i5-13420H с максимальной частотой 4,6 ГГц. Таких ресурсов достаточно для беспроблемной работы любых офисных и других приложений, полагающихся на CPU. Если в какой-то момент потребуется еще больше мощности, можно включить производительный режим. Специальная комбинация клавиш повысит лимит энергопотребления процессора с 35 до 40 Вт или 45 Вт в зависимости от модели.

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X-4266 — 8 или 16 ГБ (в зависимости от конфигурации), а накопителя — 512 ГБ. При этом вместимость хранилища легко увеличить: на материнской плате есть свободный слот для второго SSD емкостью до 1 ТБ. Так что при желании и небольшом апгрейде объем хранилища можно спокойно увеличить и не особо напрягаться в плане использования внешних дисков.

У MagicBook X 16 все немного попроще, но и соответственно подешевле. Сердцем является процессор Intel Core i5-12450H, работающий на частоте 4,4 ГГц. По всем остальным показателям все так же, как и у старших собратьев, разве что нельзя установить еще один SSD. При этом подключить внешний накопитель не представляется проблемой, если вы работаете с большими массивами данных. Но про это чуть позже.

Графическая карта у всех моделей одинаковая.

За обработку и вывод изображения отвечает встроенная карта от Intel. Конечно, для современных игр или серьезного 3D-моделирования она не предназначена, но без проблем выводит 4К-картинку при подключении к внешнему монитору или телевизору.

Все модели серии оснащены одинаковой эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами. При взаимодействии с текстом и в других базовых сценариях она функционирует практически бесшумно, а при большой нагрузке на железо, несмотря на появление небольшого шума, она крайне эффективно отводит тепло. Частично роль радиатора выполняет и металлический корпус, поэтому даже при работе в выше описанных турбо режимах ноутбук остается по ощущениям комфортным и не превращается в сковородку.

Автономность

За автономность устройств MagicBook X16 Pro и MagicBook X 14 Pro отвечают встроенные аккумуляторы емкостью 60 Втч, На одной зарядке 14-дюймовая версия ноутбука продержится примерно 11 часов в режиме просмотра скачанных фильмов, а 16-дюймовая — часов 10. В любом случае, результат достойный.

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

У MagicBook X 16 показатели чуть меньше — 42 Втч. Как следствие, и время автономной работы тоже чуть поменьше. Но в любом случае на рабочий день должно спокойно хватить, а использование родной 65-ваттной зарядки позволит очень быстро зарядить устройство энергией. Всего за 30 минут ноутбук восполняет 53% заряда, а полная процедура занимает примерно 1,5 часа. При этом сам блок достаточно компактен.

Напомним и о функции пауэрбанка. Разъем USB Type-C выдает 10 Вт мощности и может восполнить заряд смартфона или беспроводных наушников.

Интерфейсы

Для всех моделей обновленной линейки набор разъемов одинаковый. Они расположены на боковых гранях и включают в себя:

USB Type-C, который используется для зарядки ноутбука, подзарядки других устройств и передачи данных;

полноценный порт HDMI;

два порта USB 3.0;

разъем 3,5 для подключения наушников или гарнитуры.

Количество портов более чем достаточно для нормальной работы. К тому же наличие поддержки Bluetooth позволит спокойно подключить дополнительные устройства, такие как мышь, клавиатура или беспроводные наушники.

Устройства ввода

Тачпад у всех моделей одинаковый, бескнопочный. Он достаточно большой и приятный на ощупь. Отклик четкий и без ложных срабатываний. Так что при работе в ограниченном пространстве отсутствие внешней мыши не заметно.

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

А вот у клавиатур небольшие различия в моделях есть. Они все полноформатные, но при этом у 16-ти дюймовых версий дополнительно присутствует полноценный цифровой блок. Другие различия уже между MagicBook X 16/14 Pro и MagicBook X 16. У младшей модели отсутствует подсветка клавиатуры, но при этом по субъективному ощущению у него более приятные своей шероховатостью клавиши. Также в MagicBook X 16 нет встроенного в клавишу питания сканера отпечатка пальцев, который присутствует у старших моделей.

Сама клавиша питания чуть ниже по высоте, чем остальные, что позволяет не беспокоиться о случайном нажатии при закрытии крышки.

У обеих моделей MagicBook X Pro клавиши чуть менее шершавые и обладают небольшой вогнутостью для удобства печати. Подсветка клавиш мягкая и идеально сбалансирована по яркости. В темноте не раздражает и прекрасно помогает видеть символы, при этом отсутствует паразитная засветка на экран. Как итог можно отметить, что работать удобно, и единственным нюансом на первых порах может стать размер клавиш правого Shift и Enter, но все-таки это ноутбук, и компании пришлось уменьшить их размеры, чтобы вписать полноценную клавиатуру. Но через несколько дней эксплуатации к такому формату быстро привыкаешь.

Интеллектуальные помощники

Тут сразу стоит отметить систему интеллектуального шумоподавления встроенных микрофонов. Она крайне качественно определяет и гасит внешние посторонние шумы, при этом усиливает голос владельца. В итоге даже при разговоре в кафе вам не придется повышать голос, а ваш собеседник будет вас слышать четко и ясно.

Экосистема HONOR с каждым годом становится все удобнее и функциональнее. Так что если вы являетесь владельцем смартфона или планшета от HONOR, то пользоваться устройствами станет еще удобнее. В нашем случае в качестве устройства для тестирования таких возможностей выступал смартфон HONOR Magic V2.

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Вот наиболее заметные и удобные функции:

Функция HONOR Share. Быстрая беспроводная передача файлов между смартфонами, планшетами и ноутбуками компании. Документы, изображения и видео между ними перебрасываются так же просто, как между двумя папками на компьютере. Сильно упрощает обмен данными между устройствами.

Функция «Мультиэкран» позволяет отображать на экране ноутбука дисплей смартфона или планшета, причем даже если они находятся не в прямом доступе, например, на зарядке в соседней комнате. Позволяет управлять этими устройствами и, например, принимать входящие звонки на ноутбуке.

Функция клонирования. Позволяет быстрого клонировать содержимое старого ноутбука на новый HONOR за пару кликов. Утилита переносит учетную запись и файлы без сложных настроек и манипуляций с накопителем.

Итог

В первую очередь обновленная серия MagicBook X заинтересует тех, кому нужен стильный, легкий и при этом мощный ноутбук для работы и повседневных дел. Высокая автономность и скорость зарядки привлечет тех, кто много передвигается, но при этом не готов отказываться от комфорта эксплуатации. Да и отдохнуть за просмотром фильмов или любимыми играми удастся вполне.

Да, это не игровые ноутбуки, но для повседневной жизни это оптимальное решение на рынке.

MagicBook X 16 Pro — максимум функциональности и комфорта за адекватную цену;

MagicBook X 14 Pro — мощность, компактность и автономность;

MagicBook X 16 — качественно, надежно и при этом можно сэкономить.

Все три модели уже можно купить в России. При этом MagicBook X 16 Pro и MagicBook Х 14 Pro в базе имеют предустановленную операционную систему Windows 11, а вот MagicBook X 16 можно приобрести и в «чистом» варианте, при этом немного сэкономив.