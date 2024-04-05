Космический внедорожник Lunar Dawn получит батарею Ultium от GM

NASA окончательно определилась с выбором исполнителей для разработки лунного ровера для будущих лунных миссий программы Артемида, запланированных на конец этого десятилетия. Агентство выделило внушительный бюджет в 4,6 миллиарда долларов, разделив его между тремя компаниями, отобранными для этого амбициозного проекта, пишет SPEEDME.RU.

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Компании Lunar Outpost, Intuitive Machines и Venturi Astrolab были выбраны NASA для создания Лунного Поверхностного Транспортера (LTV), каждая из которых сотрудничает с ведущими индустриальными партнерами для разработки соответствующей технологии.

Lunar Outpost, стартап, занимающийся производством роверов и исследовательских систем для космоса с 2017 года, собрал команду из таких крупных партнеров, как Lockheed Martin, General Motors, The Goodyear Tire and Rubber Company и MDA Space. Их задача — создать ровер Lunar Dawn, который будет адаптирован к экстремальным условиям Луны, с возможностью перевозки груза весом до 500 кг и оснащенный передовыми технологиями.

Внимание уделено инновационной электрической силовой установке, разработанной General Motors с использованием батареи Ultium EV, что станет ее первым применением в космической сфере. Для включения ровера в программу Артемида, командам предстоит провести демонстрацию его работоспособности на Луне.

Планируется, что Lunar Dawn LTV будет использоваться в миссии Артемида V в 2029 году. В случае, если ровер не будет интегрирован в программу, он может быть задействован в других исследовательских и коммерческих целях, включая миссии на Марс.