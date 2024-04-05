Ученые обнаружили признаки самосознания у змей

Канадские психологи под руководством Ноама Миллера (Noam Miller) из Университета Уилфрида Лорье выяснили с помощь «зеркального теста» на основе запаха, что некоторые виды змей обладают определенной формой самосознания. Об этом пишет NakedScience.

© Unsplash

Способность к самоузнаванию – одному из этапов самосознания – была ранее обнаружена учеными с помощью зеркала. В нем животные были способны увидеть нанесенную на них метку, а значит, осознавали, что это их отражение, а не кого-то другого.

Однако со змеями ситуация оказалась сложнее, так как они живут в мире запахов. Поэтому группа канадских ученых решила провести «зеркальный тест» именно на основе запаха с двумя видами змей: восточной подвязочной змеей (Thamnophis sirtalis sirtalis) и королевским питоном (Python regius). Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи собрали образцы запахов с помощью ватных дисков у 36 восточных подвязочных змей и 18 королевских питонов. Затем каждой давали «понюхать» пять ароматов: свой собственный, с добавлением небольшого количества оливкового масла, просто оливковое масло, запах другой змеи того же вида и запах другой змеи с добавлением небольшого количества оливкового масла.

Выяснилось, что во время эксперимента восточные подвязочные змеи чаще щелкали языками, собирая запах, когда им подносили диск с их собственным ароматом, либо со слегка измененным. Ученые пришли к выводу, что змеи распознавали не только свой «чистый» запах, но и немного измененный

«Подвязочные змеи могут распознать, когда они пахнут неправильно. Они будто думают: "О, это странно, от меня не должно так пахнуть"», — заметил Миллер, обратив внимание на то, что этот вид и более общителен.

А вот королевские питоны никак не реагировали на разницу в запахах. То есть представление о самих себе у них отсутствует. Таким образом ученые усомнились в постулате, что рептилии не обладают когнитивными способностями.

Ранее исследователи из США понаблюдали за кошками, живущими в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе, и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. При этом большинство выражений были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% ученые не смогли отождествить.